Оксфордская вакцина более безопасна для пожилых

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26 октября 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Michael Weber IMAGEPOWER via www

В Великобритании приоткрыли детали «оксфордской вакцины». Оказалось, для пожилых она более безопасна.

Оксфорд пока еще работает над вакциной. Она известна под техническим названием AZD1222. Эти исследования проводятся совместно с AstraZeneca Plc. Британские медики раскрыли некоторые подробности разрабатываемого препарата.

«Отрадно видеть, что реакция иммуногенности была сходной между пожилыми и молодыми взрослыми и что реактогенность была ниже у пожилых людей, где тяжесть заболевания Covid-19 выше», — заявил представитель AstraZeneca: «Полученные результаты еще больше укрепляют корпус доказательств безопасности и иммуногенности AZD1222».

Если перевести слова медика с профессионального на бытовой язык, то разработка Оксфорда вызывает одинаковую реакцию, как у молодых, так и у пожилых людей. Но у пожилых людей она вызывает меньше побочных реакций.

Это важно, потому что иммунная система человека ослабевает с возрастом. Пожилые люди больше подвержены риску умереть от коронавируса.

В Великобритании очень остро реагируют на появление вакцин в других странах. Там уже раскритиковали российскую разработку. Соединенные Штаты уже тоже анонсировали появление собственной вакцины. Британские медики назвали первые вакцины «не такими уж великими».

Великобритания разрабатывает собственную вакцину. Судя по заявлениям британских медиков, она хороша. И это отлично. Чем больше в мире различных вакцин, тем лучше.