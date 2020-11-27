Таиланд закупит вакцину у Оксфорда

27 ноября 2020, 15:47[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Оксфордскую вакцину закупит Таиланд. Там договорились о покупке 26 миллионов доз британского препарата.
Национальный институт вакцин Таиланда подписал невозвратный авансовый контракт с Astra Zeneca. Этот корпоративный партнер Оксфорда работает над разработкой «оксфордской вакцины». Еще одно соглашение с университетом заключило министерство здравоохранения Таиланда.
«Мы следили за производителями вакцин по всему миру, но эта группа достигла очень высокого прогресса», — заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча: «Они, вероятно, смогут произвести вакцину в начале следующего года. Самое главное, мы должны подготовиться к внутреннему процессу, включая упаковку и логистику».
Таиланд закупает 26 миллиона доз «оксфордской вакцины». Этого хватит для обеспечения препаратом пятую часть населения страны.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.