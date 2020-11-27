Таиланд закупит вакцину у Оксфорда

Аргументы Недели → В мире 13+

27 ноября 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Michael Weber IMAGEPOWER via www

Оксфордскую вакцину закупит Таиланд. Там договорились о покупке 26 миллионов доз британского препарата.

Национальный институт вакцин Таиланда подписал невозвратный авансовый контракт с Astra Zeneca. Этот корпоративный партнер Оксфорда работает над разработкой «оксфордской вакцины». Еще одно соглашение с университетом заключило министерство здравоохранения Таиланда.

«Мы следили за производителями вакцин по всему миру, но эта группа достигла очень высокого прогресса», — заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча: «Они, вероятно, смогут произвести вакцину в начале следующего года. Самое главное, мы должны подготовиться к внутреннему процессу, включая упаковку и логистику».

Таиланд закупает 26 миллиона доз «оксфордской вакцины». Этого хватит для обеспечения препаратом пятую часть населения страны.