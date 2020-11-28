Сайт Avia.pro: власти Турции могут захотеть передать США сведения о российских С-400 ради сближения с Америкой

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28 ноября 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Турецкое руководство может захотеть передать Соединенным Штатам данные о российских комплексах С-400, приобретенных Анкарой, ради сближения с Вашингтоном. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как предсказывает портал Avia.pro, на фоне разногласий с Москвой по вопросам, связанным с Сирией и Нагорным Карабахом, Турция пойдет на сближение с США, где власть в скором будущем перейдет к новой администрации во главе с демократом Джо Байденом. Авторы ресурса считают, что ради улучшения отношений со Штатами Анкара может захотеть передать Вашингтону сведения о С-400. Отмечается, что данная информация крайне интересует американцев.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что греческий сайт Pentapostagma высказал точку зрения, согласно которой «волчий союз» между Турцией и Россией долго не продержится.