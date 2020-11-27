Портал Pentapostagma: «волчий союз» между Турцией и Россией долго не продержится

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27 ноября 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Эрдоган, White House / globallookpress.com

Турция заключила при попустительстве Соединенных Штатов «волчий союз» с Российской Федерацией, однако он долго не продержится. Об этом говорится в материале, размещенном в греческом сегменте интернета.

Портал Pentapostagma пишет, что в свое время Анкара, поддерживаемая американским президентом Дональдом Трампом, увеличила зону своего геополитического влияния, заключив «волчий союз» с Москвой. Однако со вступлением в должность нового главы США Джо Байдена ситуация изменится – Вашингтон оставит туркам гораздо меньше геополитического пространства.

Также в процитированной публикации констатируется, что над Анкарой висит угроза американских санкций за приобретение у России зенитных ракетных комплексов С-400. Отмечается, что Турция захочет продемонстрировать новой администрации Штатов свой антироссийский настрой, пытаясь ее умиротворить. В результате «волчьему союзу» с Москвой придет конец, полагают авторы Pentapostagma.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинская армия провела учения, в ходе которых впервые применила купленные у Турции дроны Bayraktar TB2 для нанесения ударов.