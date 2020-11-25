Саакашвили предрек большую катастрофу экономике Украины: «Просто с закрытыми глазами идем в пропасть»

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25 ноября 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Михаил Саакашвили, фото из открытых источников

Украинская экономика движется к большой катастрофе. На Украине намечается серьезный бюджетный кризис, в 2021 году у украинцев начнутся проблемы с зарплатами и пенсиями. Так экономику Украины оценил бывший губернатор Одесской области, эс-президент Грузии Михаил Саакашвили.



Михаил Саакашвили, изгнанный из Украины бывшим президентом Петром Порошенко и прощенный действующим главой страны Владимиром Зеленским, считает, что в разрушении украинской экономики виновато правительство.

Руководитель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что украинской экономике в ближайшее время грозит катастрофа. По его оценке, "просто с закрытыми глазами идем в пропасть", и "это происходит в условиях, когда правительство практически не функционирует, как будто оно существует в параллельном мире".

Политик подчеркнул, что "такого не было на Украине с 1990-х годов", поэтому в такой ситуации надо срочно что-то делать, "или просто страна пролетает в трубу".

Саакашвили убежден, что "ситуацию можно отсрочить на несколько месяцев, если властям удастся подписать очередное соглашение с Международным валютным фондом". По его мнению, у Украины появится "чуть-чуть денег".

Для улучшения отношений с МВФ Киев намерен отправить в США в качестве нового посла бывшего министра финансов Оксану Маркарову.

Бывший украинский министр юстиции Елена Лукаш считает Владимира Зеленского лично виновным за невыгодное для Украины сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).