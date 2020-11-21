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Бывший украинский министр Лукаш раскритиковала Зеленского за сотрудничество Украины с МВФ

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Бывший украинский министр Лукаш раскритиковала Зеленского за сотрудничество Украины с МВФ
Елена Лукаш, Тwitter.com/Lukash_EL

Бывший украинский министр юстиции Елена Лукаш считает Владимира Зеленского лично виновным за невыгодное для Украины сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

Лукаш публично раскритиковала власти и лично президента Украины.

Она напомнила, как год назад Зеленский сообщил о соглашении с МВФ и Всемирным банком, пообещавшим Украине кредит на 10 миллиардов долларов. А международные организации выделили Киеву только 2,1 млрд.

Лукаш возмущена: "... сколько можно еще унижаться, сдавать все национальные интересы, и сколько раз еще нас обманут и используют представители МВФ".

Бывший министр сожалеет, что сейчас у страны президент, "которому совершенно плевать на интересы Украины". "Я не помню президента, при котором так унижали бы страну, а самое главное, использовали", — подчеркнула политик.

Позиция МВФ сильно ударит по состоянию украинской экономики, которая долгие годы паразитировала на западных траншах,  считает крымский политолог Владислав Ганжара. Отсутствие финансирования от МВФ фактически лишает Украину будущего.

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