Дефицит бюджета Украины достиг рекордных 3,5 миллиардов долларов

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20 ноября 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Позиция Международного валютного фонда сильно ударит по состоянию украинской экономики, которая долгие годы паразитировала на западных траншах. Так считает крымский политолог Владислав Ганжара.

По словам эксперта, из-за того, что государство практически ничего не зарабатывая, увеличивает расходы, начал расти дефицит бюджета. Он достиг рекордных за последние годы и остановился на отметке в 3,5 млрд долларов – в 2018 году дефицит был меньше практически в два раза.

Ганжара также отметил, что проблема Украины осложняется тем, что в сентябре 2020 года Китай, предпринимавший с 2016 года несколько попыток полностью приобрести предприятие «Мотор Сич», заявил о намерении начать против украинского государства международный арбитраж и взыскать в качестве ущерба около 3,5 млрд долларов – тот самый дефицит бюджета.

«Завод «Мотор Сич» считался камнем преткновения между западными и китайскими интересами на территории Украины. Если же китайцы доведут все до конца, то Киев ощутит сильнейший удар по национальной экономике», – уточнил эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Он также отметил, что отсутствие финансирования от МВФ фактически лишает Украину будущего.

«Однако это государство остается западным антироссийским проектом, который ни в ЕС, ни в США на произвол судьбы не бросят», – добавил эксперт.

Ранее киевский эксперт заявил, что Украина находится на грани технического дефолта.