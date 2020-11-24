Украина просит новый кредит у МВФ

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24 ноября 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Для улучшения отношений с МВФ Киев намерен отправить в Вашингтон в качестве нового посла бывшего министра финансов Оксану Маркарову. Она имеет положительный опыт диалога с кредитором, что особо важно для Украины в современных условиях.



Несколько месяцев назад МВФ утвердил программу предоставления Украине кредита размером в 5 миллиардов долларов. По мнению экспертов, денежные средства позволят преодолеть последствия пандемии. Первый транш Украина уже получила. Для перевода оставшихся средств украинское правительство должно провести необходимые реформы, чтобы обеспечить экономический рост.



Однако в настоящее время Украина переживает тяжёлый эпидемиологический кризис, при котором никакого экономического роста быть не может. Фонд требует от Киева улучшения деятельность антикоррупционных органов, уменьшения дефицита государственного бюджета.



Ранее МВФ негативно отреагировал на критику Конституционным судом Украины деятельности системы антикоррупционных органов. Исправить ситуацию пришлось посредством роспуска самого суда и переизбрания его состава.



Эксперты отмечают, что отношения Киева и Вашингтона снова начинаются с чистого листа. Кандидатура Маркаровой примечательна ещё и тем, что она имеет хорошие отношения с администрацией Демократической партии США. По мнению украинских чиновников, она сможет представлять интересы Украины в различных международных организациях.



