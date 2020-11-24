В Дании забьют миллионы норок после вспышки covid

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24 ноября 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

норка на фото pixabay.com

Вспышка коронавируса среди норок зарегистрирована в Дании. Страна объявила о массовом забое зверушек.

В Дании заявили о массовом забое норок на зверофермах. Там будут ликвидированы 15 — 17 миллионов зверушек.

История с норками сейчас активно педалируется в информационном пространстве. Заболевание зверушек считается опасным. Медики выступают с рекомендациями массового забоя этих животных.

В Дании уже забивали 2,5 млн норок. Но это решение называют ошибочным.