Преступный просчёт. 2.5 миллиона норок были забиты в Дании, но это оказалось ошибкой

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11 ноября 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Сами сведения о грядущих убийствах норок вызывают шок даже у подготовленного и опытного человека, не говоря уже про слабонервных. Но всё же власти Дании признали эту идею ошибочной.

Массовое уничтожение живых существ из-за мутировавшего и опасного коронавируса само по себе попахивает несуразицей. Министр продовольствия Дании Могенс Йенсен назвал эту затею ошибкой и сообщил, что правительство не имело никаких законных оснований требовать убийства всех норок. Он также взял на себя ответственность за дела своего министерства. Стоит отметить, что власти этой страны потребовали убийства не только заражённых норок на зверофермах, но и здоровых существ.

Всего было уничтожено 2 с половиной миллиона норок, что уже похоже на настоящий геноцид невинных животных. Эти преступления вовсю обсуждались организациями вроде «Грин Пис» и прочими, выступающими за защиту зверей на планете. Многие люди считают, что датское правительство свершило невообразимое зло по отношению к животным. Религиозно настроенные аналитики так же осудили подобные меры и заявили, что за этим несомненно последует Божья кара. Между тем, председатель организации «Датские норководы» Таге Педерсен отмечает, что норковая отрасль в стране уже пришла в упадок.