В Ирландии медики испугались прячущегося в норках коронавируса

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19 ноября 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

норка на фото pixabay.com

Ирландский минздрав выступил с рекомендацией выбраковки норок. Эти зверушки несут риск распространения мутаций коронавируса.



Эта история уже вызвала противоречия между минздравом и минсельхозом в Ирландии. Министерство здравоохранения рекомендовало отбраковку норок. Утверждается, что это остановит риск распространения мутации.

«Продолжающееся разведение норки представляет собой постоянный риск появления дополнительных адаптированных к норке вариантов Sars-CoV-2», — заявляет ирландское медицинское ведомство: «Рекомендуется отбраковывать выращиваемую в Ирландии норку, чтобы свести к минимуму или устранить этот риск».

Коронавирус был выявлен на норковых фермах. Но ирландский минсельхоз говорит, что тестирование зверушек пока еще не дало положительных результатов на коронавирус и вирус был найден только у людей. Пока ведомство сумело договориться о том, чтобы были уничтожены стада трех ирландских фермеров, выращивающих норок.