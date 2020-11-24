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Экс-дипломат Бхадракумар: Франция от имени Запада бросила вызов миротворческой миссии России в Карабахе

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-дипломат Бхадракумар: Франция от имени Запада бросила вызов миротворческой миссии России в Карабахе
Российские миротворцы, MOD Russia / globallookpress.com

Франция от имени Запада бросила вызов миротворческой миссии Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Соответствующую точку зрения на своем сайте высказал Мелкулангара Бхадракумар, бывший дипломат из Индии.

Как пишет эксперт, оперативные действия Москвы в Карабахе застали врасплох западные страны. Когда международное сообщество узнало о прекращении огня в Закавказье, туда уже направлялся миротворческий контингент РФ.

Через некоторое время после этого французские власти потребовали от России пояснений, касающихся статуса спорного региона и некоторых других вопросов, связанных с ним. Бхадракумар полагает, что Париж бросил миротворческой миссии Москвы вызов от имени Запада. Там надеялись на то, что Турция и Россия испортят отношения из-за Нагорного Карабаха, однако данный сценарий не реализовался, отметил экс-дипломат.

Он указал на то, что Москва и Анкара заблокировали возможность вмешательства в проблему Карабаха со стороны других государств. Данный факт свидетельствует о серьезной трещине в системе Североатлантического альянса, считает Мелкулангара Бхадракумар. Аналитик констатировал, что Турция объединила усилия с противником НАТО – Россией – изолировав своих основных партнеров по блоку.

Ранее во вторник сообщалось, что на страницах отечественных сетевых СМИ назвали четыре причины поражения Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

ДЦ

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