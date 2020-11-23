Помпео назвал плюсы выхода из ДОН для США

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23 ноября 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Майк Помпео, MFA Russia/ globallookpress.com

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прокомментировал выход страны из Договора об открытом небе. Вашингтон официально прекратил свои обязательства в воскресенье, 22 ноября.

«Благодаря этому Америка больше защищена, поскольку Россия по-прежнему не выполняет своих обязательств», - высказал он.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал Договор по открытому небу нежизнеспособным после выхода США из соглашения.

При этом член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что решение Вашингтона в практическом плане никак не навредит безопасности России. Однако разрыв договоров свидетельствует о «снижении доверия между основными игроками на международной арене».