Депутат Морозов оценил выход США из ДОН

22 ноября 2020, 12:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление США о завершении процедуры по выходу из Договора по открытому небу. 22 ноября Вашингтон официально прекратил выполнение своих обязательств.
«Как мне представляется, в практическом плане это никак не навредит безопасности Российской Федерации, поскольку сейчас уже системы слежения за объектами военной инфраструктуры используются в основном на основе спутниковых технологий», - пояснил он RT.
Однако Морозов отметил, что разрыв договоров в сфере безопасности свидетельствует о «снижении доверия между основными игроками на международной арене». По его словам, это, конечно, вызывает «определённую тревогу» в плане глобальной безопасности.
Ранее в США перечислили пять «самых опасных» российских военных кораблей.
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