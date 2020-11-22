Депутат Морозов оценил выход США из ДОН

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22 ноября 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: здание Госдумы, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/globallookpress.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление США о завершении процедуры по выходу из Договора по открытому небу. 22 ноября Вашингтон официально прекратил выполнение своих обязательств.

«Как мне представляется, в практическом плане это никак не навредит безопасности Российской Федерации, поскольку сейчас уже системы слежения за объектами военной инфраструктуры используются в основном на основе спутниковых технологий», - пояснил он RT.

Однако Морозов отметил, что разрыв договоров в сфере безопасности свидетельствует о «снижении доверия между основными игроками на международной арене». По его словам, это, конечно, вызывает «определённую тревогу» в плане глобальной безопасности.

Ранее в США перечислили пять «самых опасных» российских военных кораблей.