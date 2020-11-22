National Interest перечислил пять «самых опасных» российских военных кораблей

Аргументы Недели → В мире 13+

22 ноября 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: National Interest

крейсер «Адмирал Кузнецов», фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Американские СМИ назвали пять «опасных» кораблей ВМФ РФ. Автор отметил, что российский флот является одним из самых «мощных» в мире, и военные, которые недооценивают его, делают это «на свой страх и риск».

В материале говорится, что крейсер «Петр Великий» - крупнейший надводный боевой корабль в мире. Автор считает, что основной задачей судна в случае начала военных действий с США будет преследование и уничтожение американских авианосцев. По его словам, ракетный крейсер «Москва» также предназначен для борьбы с авианесущими кораблями противника.

Далее автор упомянул корвет «Сообразительный», который относится к типу кораблей «Стерегущий», обладает модульным противолодочным и противоторпедным вооружением и оснащен станцией для гидроакустического обнаружения целей.

А эсминец «Настойчивый» - флагманский корабль Балтийского флота, по мнению журналиста, удачно совмещает в себе противокорабельные ракеты эсминца и противолодочные вооружения корветов типа «Стерегущий».

Кроме того, автор выделил тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который значительно расширяет возможности для использования российской авиации. Он добавил, что крейсер обладает значительным бортовым вооружением, таким как противокорабельные ракеты «Гранит» и ЗРК «Кинжал».