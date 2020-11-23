Глава МИД Беларуси заявил, что возможная революция в стране принесет «хаос и анархию»

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23 ноября 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Макей, фото: meet in Moscow flickr.com/photos/ mfarussia//Global Look Press

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, какие последствия ожидают республику, если начнется «революция». В стране с 9 августа продолжаются массовые протестные акции против действующего президента Александра Лукашенко.

«Революция принесет лишь хаос и анархию. И эти хаос и анархия погубят и государство, и общество. Нам придется тогда действительно начинать с нуля», - высказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Макей отметил, что в Белоруссии не все идеально и красиво. По его словам, он тоже выступает за перемены, но не «путем революции, уличного давления, шантажа и угроз». Он убежден, что «революция – это всегда смерть, кровь и слезы».

«И мы это видим сейчас – к чему призывают эти революционеры: "давай убивать этих, давай заклеймим позором этих карателей" и так далее. Хорошо, заклеймили позором. А вы про государство, которое должно выстоять в этой турбулентной ситуации, думаете? Вы про народ думаете или считаете, что революция несет лишь благо?» - резюмировал дипломат.

Ранее гражданин Белоруссии комик Слава Комиссаренко высмеял поведение Лукашенко.