Комик Комиссаренко высмеял поведение Лукашенко: «Уже запустили акцию «Давайте поможем Саше найти портфель»»

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19 ноября 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Александр Лукашенко, Alex Halada/globallookpress.com

Стенд-ап комик и гражданин Белоруссии Слава Комиссаренко с иронией прокомментировал ситуацию, которая происходит в Минске, а также высмеял поведение главы республики Александра Лукашенко. Отмечается, что артист периодически в своих выступлениях пародирует президента.

«Видели, как у Чик-чирика фляга свистит? Видели фотку, где совещание у Лукашенко? Где сидит Лукашенко, [его сын] Коля в бронежилете и какая-то женщина заполняет документы. Как будто к Лукашенко пришли органы опеки, и он такой „Коля, не сдаемся! Тра-та-та-та-та!!!“», - высказал он в эфире YouTube-шоу «Что было дальше?».

Также Комиссаренко вспомнил фразу Лукашенко о том, что на митинги выходят только «пьяные и обкуренные».

«Я подумал, что больше всего хочется обкуренному - на митинг?! Затягиваешься и думаешь, хочу жить в более лучшей стране и травм (слово изменено – ред.) от ОМОНовцев», - отметил он. По его словам, Лукашенко обещал уйти с поста президента, если попросит народ.

«Он говорил: „Вот народ скажет - я сразу беру портфель и ухожу“. И уже в интернете запустили акцию „Давайте поможем Саше найти портфель“», - вспоминает артист.

Ранее сообщалось, что телеведущий Иван Ургант показал пародию на Лукашенко в эфире "Первого канала".