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В Минске сторонники оппозиции собираются небольшими группами, в центр города стянута военная техника

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Минске сторонники оппозиции собираются небольшими группами, в центр города стянута военная техника
Фото: протесты в Минске, Instagram

В воскресенье, 22 ноября, в Минске планируется очередная несанкционированная акция протеста. Сторонники белорусской оппозиции собираются в разных районах города небольшими группами.

Очевидцы сообщили, что протестующие собрались в группы по несколько десятков человек в микрорайонах «Восток», «Уручье», «Сухарево», «Малиновка», «Брилевичи», «Грушевка» и «Каменная Горка». Кроме того, в центр Минска выдвинулась военная техника, на площади Независимости выставляют ограждения. Замечены водомёты и автозаки.

Отмечается, что в Минске по воскресеньям усилены меры безопасности, центр города контролируют силовики, временно приостанавливают работу станции метро, которые находятся рядом с местом проведения акции, некоторые улицы перекрываются. В городе не работает мобильный интернет.

БА

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