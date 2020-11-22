В Минске сторонники оппозиции собираются небольшими группами, в центр города стянута военная техника
22 ноября 2020, 13:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В воскресенье, 22 ноября, в Минске планируется очередная несанкционированная акция протеста. Сторонники белорусской оппозиции собираются в разных районах города небольшими группами.
Очевидцы сообщили, что протестующие собрались в группы по несколько десятков человек в микрорайонах «Восток», «Уручье», «Сухарево», «Малиновка», «Брилевичи», «Грушевка» и «Каменная Горка». Кроме того, в центр Минска выдвинулась военная техника, на площади Независимости выставляют ограждения. Замечены водомёты и автозаки.
Отмечается, что в Минске по воскресеньям усилены меры безопасности, центр города контролируют силовики, временно приостанавливают работу станции метро, которые находятся рядом с местом проведения акции, некоторые улицы перекрываются. В городе не работает мобильный интернет.
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