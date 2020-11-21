Алиев на встрече с Шойгу заявил об окончании конфликта в Карабахе

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21 ноября 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Шойгу и Ильхам Алиев, фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил трёхстороннее соглашение по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Переговоры состоялись в Баку в субботу, 21 ноября.

«Спустя 44 дня после вооруженного противостояния, боевых операций подписан документ. Я считаю этот документ очень важным, по важности он ставит точку в многолетнем противостоянии. Вам, в том числе руководству России, в частности Президенту Владимиру Владимировичу Путину выражаю благодарность в подготовке и принятии этого важного документа», - высказал азербайджанский лидер.

Алиев считает, что развертывание миротворческой миссии РФ, которая работает в рабочем контакте с азербайджанскими структурами и с армянской стороной, важный фактор стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, с момента подписания заявления каких- либо серьезных нарушений прекращении огня не было и не будет.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром Николом Пашиняном.