Шойгу проинформировал Алиева о развертывании в Нагорном Карабахе российских миротворческих сил

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21 ноября 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, по поручению Президента России Владимира Путина, совершил рабочий визит в Азербайджанскую Республику. Об этом сообщает ДИМК Минобороны РФ.

В Баку Сергей Шойгу был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и провел переговоры с главой минобороны республики Закиром Гасановым. В ходе встречи президент Ильхам Алиев высоко оценил ход выполнения трехстороннего заявления от 10 ноября президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации и действия в Нагорном Карабахе российского контингента миротворческих сил.

Сергей Шойгу проинформировал президента Азербайджана Ильхама Алиева о развертывании в Нагорном Карабахе российского контингента миротворческих сил. «Уважаемый господин президент, я благодарен Вам за то, что вы нашли время для встречи с нами для обсуждения где-то срочных, где-то актуальных и назревших вопросов. Время движется динамично быстро после принятия заявления руководителями глав государства России, Армении и Азербайджана», - заявил Сергей Шойгу.

«Считаю, что с исторического заявления прошло не так много времени, но миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста. Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше», - сообщил российский министр обороны.

Президент Азербайджана высоко оценил усилия России по стабилизации обстановки и действия российских миротворцев в регионе. «Обсудим вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. На наш взгляд положения заявления выполняются успешно и это ещё раз демонстрирует готовность и азербайджанской и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование», - заявил глава Азербайджана.

«Я хотел бы выразить благодарность вам, также руководству России, президенту Владимиру Владимировичу Путину, за активное участие в подготовке и принятие этого важного документа», - подчеркнул Ильхам Алиев.