МИД РФ объяснил отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна
21 ноября 2020, 15:57[ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел РФ разъяснило отсутствие российского флага на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом республики Арменом Саркисяном в Ереване. Встреча прошла в субботу, 21 ноября.
«Флаги - очень важно. Ещё более важно содержание переговоров. Также важно знать историю встреч и их оформление. У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идет о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу провел встречу в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном и новым министром обороны страны Вагаршаком Арутюняном, и после направился в Азербайджан.
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