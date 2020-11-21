МИД РФ объяснил отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна

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21 ноября 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров и Никол Пашинян, фото: Twitter

Министерство иностранных дел РФ разъяснило отсутствие российского флага на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом республики Арменом Саркисяном в Ереване. Встреча прошла в субботу, 21 ноября.

«Флаги - очень важно. Ещё более важно содержание переговоров. Также важно знать историю встреч и их оформление. У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идет о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу провел встречу в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном и новым министром обороны страны Вагаршаком Арутюняном, и после направился в Азербайджан.