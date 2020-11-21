Лавров провёл встречу с президентом и премьером Армении

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21 ноября 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Сергей Лавров и Армен Саркисян, фото: Twitter

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба МИД России в субботу, 21 ноября.

«Главное внимание уделили задачам, связанным с обеспечением чёткого и полноценного выполнения совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха и о реализации миротворческой операции, о проведении гуманитарных действий в поддержку гражданского населения», - высказал он по итогам переговоров.

Все признали, что реализация соглашения по Карабаху - это безальтернативный путь урегулирования ситуации, отметил Лавров. По его словам, было единогласно принято, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми.

фото: Twitter

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу провел встречу в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном и новым министром обороны страны Вагаршаком Арутюняном, и после направился в Азербайджан.