Шойгу назвал основные приоритеты для российских миротворцев в Нагорном Карабахе

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21 ноября 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В ходе двусторонней встречи глав оборонных ведомств Российской Федерации и Республики Армения, генерал армии Сергей Шойгу выделил основные приоритеты миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ДИМК Минобороны РФ.

Российский военный министр подчеркнул, что главное, это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. «Поддержание мира в Нагорном Карабахе считаем одним из наших приоритетов. Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе. Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идёт активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким», - пояснил Сергей Шойгу.

К настоящему моменту российские миротворцы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт, провоз всех колонн с беженцами. Идет восстановление объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. Почти 7 тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается.

«Конечно же, сейчас на первый план выходят вопросы жизнедеятельности этого региона — это касается и медицины, и транспорта, энергетики, продовольствия. Поэтому сегодня в Ереван прибывает делегация, которая занимается не военными делами, а наша с вами задача обеспечить их безопасную работу. Я думаю, что мы сможем общими усилиями выполнить те пункты заявлений, которые прозвучали, и которое было подписано. Мы не должны позволить никому нарушить тот хрупкий мир, который сегодня есть, уверен, что с каждым днём он будет всё крепче и крепче», - резюмировал Сергей Шойгу.

В свою очередь, глава оборонного ведомства Республики Армения Вагаршак Арутюнян дал высокую оценку действиям российского контингента миротворческих сил по восстановлению мира в Нагорном Карабахе.

«Режим прекращения огня соблюдается. Что для данного конфликта, который имеет такую историю и такую географию, - откровенно скажу, - так быстро были развёрнуты силы и так эффективно. Я бы хотел выразить благодарность всем офицерам и генералам, которые готовили к проведению эту операцию», - заявил Вагаршак Арутюнян.