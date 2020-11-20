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Экс-дипломат Джерард Либаридян: Россия использовала войну в Карабахе для дальнейшего отделения Турции от НАТО

, 17:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Экс-дипломат Джерард Либаридян: Россия использовала войну в Карабахе для дальнейшего отделения Турции от НАТО
Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Российская Федерация использовала вооруженный конфликт на территории Нагорного Карабаха для дальнейшего отделения Турции от Североатлантического альянса. Соответствующую точку зрения высказал Джерард Либаридян, бывший дипломат.

Эксперт отметил, что Москва исторически стремится играть роль посредника между Арменией и Азербайджаном. Согласие РФ на военные действия армии Азербайджана укрепляет ее отношения как с Баку, так и с Турцией, полагает Либаридян.

Он обратил внимание на то, что западные государства, в отличие от России, не сыграли серьезной роли в происходящем в Карабахе. На этом фоне события в регионе улучшили отношения Москвы с Азербайджаном и - через него – с Анкарой. Таким образом, РФ использовала закавказский конфликт для дальнейшего отделения Турции от НАТО, сделал вывод экс-дипломат.

Как сообщалось ранее в пятницу, китайский портал Sina написал, что за 45 дней боев в Нагорном Карабахе армянская армия потеряла 35% танков, артиллерии и грузовиков.

ДЦ

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