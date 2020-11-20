Портал Sina: за 45 дней боев в Карабахе армия Армении потеряла 35% танков, артиллерии и грузовиков
20 ноября 2020, 15:16[ «Аргументы Недели» ]
За 45 дней боевых действий в зоне вооруженного противостояния на территории Нагорного Карабаха армия Армении потеряла 35% своих танков, артиллерии и грузовиков. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Сетевой ресурс Sina констатирует, что имеющиеся в распоряжении Еревана средства ПВО не смогли эффективно прикрыть армянские подразделения. Это привело к частым и успешным налетам азербайджанских дронов.
Отмечается, что за время конфликта Армения потеряла своих 35% танков, артиллерии и грузовиков.
Как сообщалось ранее в пятницу, тот же самый портал написал, что Азербайджан уничтожил в Нагорном Карабахе пять армянских систем «Тор».
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