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Портал Sina: за 45 дней боев в Карабахе армия Армении потеряла 35% танков, артиллерии и грузовиков

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Портал Sina: за 45 дней боев в Карабахе армия Армении потеряла 35% танков, артиллерии и грузовиков
Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

За 45 дней боевых действий в зоне вооруженного противостояния на территории Нагорного Карабаха армия Армении потеряла 35% своих танков, артиллерии и грузовиков. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Сетевой ресурс Sina констатирует, что имеющиеся в распоряжении Еревана средства ПВО не смогли эффективно прикрыть армянские подразделения. Это привело к частым и успешным налетам азербайджанских дронов.

Отмечается, что за время конфликта Армения потеряла своих 35% танков, артиллерии и грузовиков.

Как сообщалось ранее в пятницу, тот же самый портал написал, что Азербайджан уничтожил в Нагорном Карабахе пять армянских систем «Тор».

ДЦ

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