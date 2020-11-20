Политолог Лоуренс Броерс о прекращении войны в Карабахе: «Россия, похоже, совершила впечатляющий геополитический переворот»

Аргументы Недели → В мире 13+

20 ноября 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

«Россия, похоже, совершила впечатляющий геополитический переворот». Так политолог из Великобритании Лоуренс Броерс прокомментировал прекращение вооруженного противостояния на территории Нагорного Карабаха.

Броерс отметил, что с помощью посредничества в заключении мирного соглашения и оперативного развертывания своего миротворческого контингента в зоне конфликта Россия «обосновалась» в Азербайджане, попутно изолировала Запад и поставила на место Анкару, которая поддерживает Баку.

Как сообщалось ранее, ереванский генерал Мовсес Акопян заявил, что в пятый день войны в Нагорном Карабахе у Армении было уже 1 500 дезертиров.