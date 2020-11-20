Политолог Лоуренс Броерс о прекращении войны в Карабахе: «Россия, похоже, совершила впечатляющий геополитический переворот»
20 ноября 2020, 12:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
«Россия, похоже, совершила впечатляющий геополитический переворот». Так политолог из Великобритании Лоуренс Броерс прокомментировал прекращение вооруженного противостояния на территории Нагорного Карабаха.
Броерс отметил, что с помощью посредничества в заключении мирного соглашения и оперативного развертывания своего миротворческого контингента в зоне конфликта Россия «обосновалась» в Азербайджане, попутно изолировала Запад и поставила на место Анкару, которая поддерживает Баку.
Как сообщалось ранее, ереванский генерал Мовсес Акопян заявил, что в пятый день войны в Нагорном Карабахе у Армении было уже 1 500 дезертиров.
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