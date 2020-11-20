WarGonzo: Алиев подписал соглашение о прекращении войны в Карабахе без разрешения Эрдогана
20 ноября 2020, 10:44[ «Аргументы Недели» ]
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соглашение о прекращении вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе без разрешения турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Об этом говорится в публикации, появившейся в интернете.
Как стало известно Telegram-каналу WarGonzo, Алиев при заключении соглашения просил у российской стороны двадцать минут на согласование документа с Эрдоганом. Такая возможность азербайджанскому руководителю предоставлена не была.
Отмечается, что Анкара изначально планировала разместить своих миротворцев на линии разграничения в зоне конфликта. Договор, который подписал Ильхам Алиев, этого не предполагает.
Ранее в пятницу сайт Avia.pro констатировал, что армянские комплексы «Искандер», которые Ереван получил от России, показали нулевую эффективность в войне в Нагорном Карабахе.
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