WarGonzo: Алиев подписал соглашение о прекращении войны в Карабахе без разрешения Эрдогана

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20 ноября 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, via www.imago-images.de / globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соглашение о прекращении вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе без разрешения турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Об этом говорится в публикации, появившейся в интернете.

Как стало известно Telegram-каналу WarGonzo, Алиев при заключении соглашения просил у российской стороны двадцать минут на согласование документа с Эрдоганом. Такая возможность азербайджанскому руководителю предоставлена не была.

Отмечается, что Анкара изначально планировала разместить своих миротворцев на линии разграничения в зоне конфликта. Договор, который подписал Ильхам Алиев, этого не предполагает.

Ранее в пятницу сайт Avia.pro констатировал, что армянские комплексы «Искандер», которые Ереван получил от России, показали нулевую эффективность в войне в Нагорном Карабахе.