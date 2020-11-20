Ереванский генерал Акопян: в пятый день войны у Армении было уже 1 500 дезертиров, их изолировали в Карабахе

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20 ноября 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В пятый день вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха у Армении было уже 1 500 дезертиров. Соответствующую информацию озвучил генерал-полковник Мовсес Акопян, бывший руководитель военно-контрольной службы армянского министерства обороны.

По словам процитированного «Русской весной» Акопяна, к 30 сентября в закавказской республике провели мобилизацию на 52%. При этом в пятый день войны у Армении уже было полторы тысячи дезертиров. Как поведал ереванский генерал, этих людей изолировали в Карабахе, чтобы они не вернулись на родину и не способствовали распространению панических настроений среди жителей страны.

Ранее сегодня Telegram-канал WarGonzo рассказал, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписал мирное соглашение по Нагорному Карабаху без разрешения своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана.