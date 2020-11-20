Sina: армия Азербайджана уничтожила в Карабахе пять комплексов «Тор», полученных Арменией от России
20 ноября 2020, 14:02[ «Аргументы Недели» ]
Российские комплексы «Тор» продемонстрировали плохие результаты в ходе вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Портал Sina пишет, что ранее испытанные в Сирии российские системы ПВО оказались совершенно неэффективны в Карабахе. По данным, оказавшимся в распоряжении ресурса, армия Азербайджана смогла уничтожить пять комплексов «Тор», полученных Арменией от РФ.
Как сообщалось ранее в пятницу, ереванский генерал Мовсес Акопян выступил с заявлением, согласно которому в пятый день военного противостояния в Нагорном Карабахе у Армении было уже 1 500 дезертиров.
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