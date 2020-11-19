В Европе умирают от коронавируса каждые 17 секунд

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19 ноября 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Каждые 17 секунд от коронавируса в Европе умирает один человек. Такую статистику заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Пандемия в Европе вышла на новый уровень. Количество заразившихся на континенте уже выросло до 15,7 миллионов человек. Умерли почти 355 тысяч человек. Это значит, что в Европе умирает один человек каждые 17 секунд.

«Более 80% стран сообщают о высоких 14-дневных показателях заболеваемости, превышающих 100 на 100 000 человек, причем почти треть стран регистрирует очень высокие показатели заболеваемости, превышающие 700 на 100 000 человек», — заявляют медики ВОЗ: «В результате мы наблюдаем все больше сигналов, связанных с перегруженностью систем здравоохранения».

Главные медики планеты отмечают, что отделения интенсивной терапии во Франции уже 10 дней работают на 95% с лишним. А в Швейцарии — и вовсе на полную мощность. Там уже загружены все койки интенсивной терапии.

Ситуация критическая, но ВОЗ надеется на улучшение. Правительства вводят строгие ограничительные меры. Это уже привело к снижению пациентов с коронавирусом.