Швейцария осталась без коек для covid

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18 ноября 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Все койки интенсивной терапии в Швейцарии оказались заполнены. Страна оказалась неготовой к второй волне коронавируса.

Швейцарское общество интенсивной медицины бьет тревогу. Все 876 сертифицированных коек интенсивной терапии, существующие в стране заняты.

«Есть еще 240 несертифицированных коек», — говорит главный хирург швейцарских вооруженных сил Андреас Штеттбахер: «Они могут могут использоваться для пациентов, не нуждающихся в специализированном, комплексном уходе».

На Швейцарию обрушилась вторая волна коронавируса. Власти страны оказались к ней не готовы.