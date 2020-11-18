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Швейцария осталась без коек для covid

, 16:34 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Швейцария осталась без коек для covid
антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Все койки интенсивной терапии в Швейцарии оказались заполнены. Страна оказалась неготовой к второй волне коронавируса.

Швейцарское общество интенсивной медицины бьет тревогу. Все 876 сертифицированных коек интенсивной терапии, существующие в стране заняты.

«Есть еще 240 несертифицированных коек», — говорит главный хирург швейцарских вооруженных сил Андреас Штеттбахер: «Они могут могут использоваться для пациентов, не нуждающихся в специализированном, комплексном уходе».

На Швейцарию обрушилась вторая волна коронавируса. Власти страны оказались к ней не готовы.

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