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Швейцария зафиксировала резкий всплеск коронавируса

, 13:17 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Швейцария зафиксировала резкий всплеск коронавируса
статистика Швейцарии по количеству случаев заражения за сутки

За одни сутки в Швейцарии заразились больше 17 тысяч человек. Вторая волна коронавируса в этой благополучной стране выглядит шокирующей.

Суточный прирост обрушился на Швейцарию, как цунами. Еще в сентябре в этой стране за день заражались сотни человек. Но потом наступил октябрь с его сумасшедшей волной.

12 октября в Швейцарии зафиксировали 4068 новых случаев заражений. Потом этот показатель упал до 3 — 4 тысяч. А 19 октября медики выявили 8 737 новых диагнозов. Потом снова падение показателей, уже до 5 — 6 тысяч в день.

И вот снова резкий скачок. Он выглядит шокирующим. 24 — 25 октября в стране была нулевая статистика, по крайней мере, по данным ресурса Worldometers. А накануне врачи заявили о 17 440 новых диагнозах.

Европу поглотила вторая волна. Швейцария до сих пор отличалась относительным спокойствием в эпидемиологической картине. Нынешний 17 тысяч новых заразившихся выглядят шокирующе.

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