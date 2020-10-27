Швейцария зафиксировала резкий всплеск коронавируса

За одни сутки в Швейцарии заразились больше 17 тысяч человек. Вторая волна коронавируса в этой благополучной стране выглядит шокирующей.
Суточный прирост обрушился на Швейцарию, как цунами. Еще в сентябре в этой стране за день заражались сотни человек. Но потом наступил октябрь с его сумасшедшей волной.
12 октября в Швейцарии зафиксировали 4068 новых случаев заражений. Потом этот показатель упал до 3 — 4 тысяч. А 19 октября медики выявили 8 737 новых диагнозов. Потом снова падение показателей, уже до 5 — 6 тысяч в день.
И вот снова резкий скачок. Он выглядит шокирующим. 24 — 25 октября в стране была нулевая статистика, по крайней мере, по данным ресурса Worldometers. А накануне врачи заявили о 17 440 новых диагнозах.
Европу поглотила вторая волна. Швейцария до сих пор отличалась относительным спокойствием в эпидемиологической картине. Нынешний 17 тысяч новых заразившихся выглядят шокирующе.
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