Швейцария мобилизует военных для борьбы с коронавирусом

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4 ноября 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Тысячи военных будут направлены на борьбу с коронавирусом. Такое решение приняли швейцарские власти. Система здравоохранения не может справиться со второй волной.

На борьбу с коронавирусом будут брошены до 2500 военнослужащих. Подкрепление необходимо медикам. Система здравоохранения уже задыхается от количества новых случаев заражений коронавирусом.

«Со второй волной пандемии Covid-19 резко растет число заболевших, а вместе с ней – с задержкой в одну – две недели-число госпитализаций и пациентов в отделениях интенсивной терапии», — говорится в официальном сообщении кабмина. Оно было опубликовано после заседания: «со вторника, 27 октября 2020 года, несколько кантонов подали заявки на военную поддержку».

Нынешняя covid-мобилизация военных проводится уже второй раз. Военные медики привлекаются для оказания медицинской помощи. А кроме того, ресурсы оборонного ведомства используются для транспортировки пациентов.