В какие страны не стоит ехать из-за коронавируса

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10 ноября 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Франция, Италия, Швейцария попали в десятку стран, в которых бушует вторая волна коронавируса. Список составлен на основании данных ресурса Worldometers.

В Соединенных Штатах накануне заразились больше 125 тысяч человек. С самого начала ноября в этой стране резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Количество новых заражений за сутки превысило отметку в 100 тысяч. Рекорд был установлен в минувшую пятницу. Тогда заразились 132 566 человек. На выходных показатель снизился. А вчера американские врачи диагностировали 125 759 новых случаев заражения коронавирусом.

Вторая волна пандемии поглотила планету. Суточная статистика заражений снизилась лишь в Индии и Бразилии. Правда, это снижение заметно лишь в контексте предыдущего периода. Пару месяцев назад там заражались по 80 — 90 тысяч человек за сутки. В Индии накануне коронавирус был выявлен у 37 211 человек. Это кажется прогрессом. Но в абсолютном значении суточного показателя страна находится на втором месте.

За исключением Индии и США, в список лидеров второй волны вошли страны Европы. Таблица составлена на основании заражений за минувшие сутки. По суточным показателям вчера в Европе лидировали Италия, Россия и Польша. Они обогнали Великобританию, Францию, Испанию, Швейцарию и Германию.

# Страна Новые

диагнозы Количество заразившихся Весь мир +482,184 51,233,658 1 США +125,759 10,422,026 2 Индия +37,211 8,591,075 3 Италия +25,271 960,373 4 Россия +21,798 1,796,132 5 Польша +21,713 568,138 6 Великобритания +21,350 1,213,363 7 Франция +20,155 1,807,479 8 Испания +18,340 1,426,602 9 Швейцария +17,309 229,222 10 Германия +16,465 688,972