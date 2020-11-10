В какие страны не стоит ехать из-за коронавируса

Франция, Италия, Швейцария попали в десятку стран, в которых бушует вторая волна коронавируса. Список составлен на основании данных ресурса Worldometers.
В Соединенных Штатах накануне заразились больше 125 тысяч человек. С самого начала ноября в этой стране резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Количество новых заражений за сутки превысило отметку в 100 тысяч. Рекорд был установлен в минувшую пятницу. Тогда заразились 132 566 человек. На выходных показатель снизился. А вчера американские врачи диагностировали 125 759 новых случаев заражения коронавирусом.
Вторая волна пандемии поглотила планету. Суточная статистика заражений снизилась лишь в Индии и Бразилии. Правда, это снижение заметно лишь в контексте предыдущего периода. Пару месяцев назад там заражались по 80 — 90 тысяч человек за сутки. В Индии накануне коронавирус был выявлен у 37 211 человек. Это кажется прогрессом. Но в абсолютном значении суточного показателя страна находится на втором месте.
За исключением Индии и США, в список лидеров второй волны вошли страны Европы. Таблица составлена на основании заражений за минувшие сутки. По суточным показателям вчера в Европе лидировали Италия, Россия и Польша. Они обогнали Великобританию, Францию, Испанию, Швейцарию и Германию.
|
#
|
Страна
|
Новые
|
Количество заразившихся
|
Весь мир
|
+482,184
|
51,233,658
|
1
|
США
|
+125,759
|
10,422,026
|
2
|
Индия
|
+37,211
|
8,591,075
|
3
|
Италия
|
+25,271
|
960,373
|
4
|
Россия
|
+21,798
|
1,796,132
|
5
|
Польша
|
+21,713
|
568,138
|
6
|
Великобритания
|
+21,350
|
1,213,363
|
7
|
Франция
|
+20,155
|
1,807,479
|
8
|
Испания
|
+18,340
|
1,426,602
|
9
|
Швейцария
|
+17,309
|
229,222
|
10
|
Германия
|
+16,465
|
688,972