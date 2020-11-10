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В какие страны не стоит ехать из-за коронавируса

, 10:16 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В какие страны не стоит ехать из-за коронавируса
фото: pixabay.com

Франция, Италия, Швейцария попали в десятку стран, в которых бушует вторая волна коронавируса. Список составлен на основании данных ресурса Worldometers.

В Соединенных Штатах накануне заразились больше 125 тысяч человек. С самого начала ноября в этой стране резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Количество новых заражений за сутки превысило отметку в 100 тысяч. Рекорд был установлен в минувшую пятницу. Тогда заразились 132 566 человек. На выходных показатель снизился. А вчера американские врачи диагностировали 125 759 новых случаев заражения коронавирусом.

Вторая волна пандемии поглотила планету. Суточная статистика заражений снизилась лишь в Индии и Бразилии. Правда, это снижение заметно лишь в контексте предыдущего периода. Пару месяцев назад там заражались по 80 — 90 тысяч человек за сутки. В Индии накануне коронавирус был выявлен у 37 211 человек. Это кажется прогрессом. Но в абсолютном значении суточного показателя страна находится на втором месте.

За исключением Индии и США, в список лидеров второй волны вошли страны Европы. Таблица составлена на основании заражений за минувшие сутки. По суточным показателям вчера в Европе лидировали Италия, Россия и Польша. Они обогнали Великобританию, Францию, Испанию, Швейцарию и Германию.

#

Страна

Новые
диагнозы

Количество заразившихся

Весь мир

+482,184

51,233,658

1

США

+125,759

10,422,026

2

Индия

+37,211

8,591,075

3

Италия

+25,271

960,373

4

Россия

+21,798

1,796,132

5

Польша

+21,713

568,138

6

Великобритания

+21,350

1,213,363

7

Франция

+20,155

1,807,479

8

Испания

+18,340

1,426,602

9

Швейцария

+17,309

229,222

10

Германия

+16,465

688,972

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