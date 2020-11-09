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Франция обогнала Россию в коронавирусной статистике

, 13:18 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

Франция обогнала Россию в коронавирусной статистике
антикоронавирусная обработка автомобиля на российской границе на фото из архива автора

Россия спустилась на пятое место по коронавирусной статистике. В минувшее воскресенье нашу страну обогнала Франция. Таковы данные ресурса Worldometers.

Накануне во Франции за сутки заразились больше 38 тысяч человек. В России этот показатель превысил отметку в 21 тысячу. Французские показатели поджимали российские. И Франция обогнала Россию.

Для нашей страны 21 тысяча заразившихся в воскресенье — это рекорд всей пандемии. Планету поглотила вторая волна коронавируса. Россия вошла в число стран, где эпидемиологическая ситуация усугубилась.

Впрочем, это обострение оказалось не таким высоким, как в странах Европы. Франция теперь занимает четвертую строчку общей коронавирусной таблицы потому, что там уже начали заражаться по 80 тысяч человек за сутки.

Общее количество заразившихся на планете теперь составляет 50 809 921 человек. Умерли 1 263 049, вылечились 35 829 817.

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