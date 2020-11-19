Экс-полковник Виктор Литовкин: Россия может уничтожить Японию ядерным оружием в случае высадки десанта Токио на Курилах

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19 ноября 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В случае высадки японского десанта на Курильских островах Российская Федерация может уничтожить восточноазиатское государство своим ядерным оружием. С соответствующим прогнозом выступил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Некоторое время назад стало известно, что Токио стал первым зарубежным эксплуатантом американских транспортно-десантных конвертопланов Bell Boeing V-22В Osprey. Как отметил Литовкин в беседе с журналистами интернет-издания «ПолитРоссия», возможностей японцев с учетом покупки данных боевых машин хватит, чтобы высадиться на Курилах. При этом подобная операция будет лишена всякого смысла.

Бывший полковник констатировал, что в случае высадки десанта Россия получит право на ответный удар. Москва может применить ядерное оружие, при реализации данного сценария Японию ждет гибель, предсказал Виктор Литовкин.

Как сообщалось ранее в четверг, китайский сетевой ресурс Sohu написал, что РФ в считанные минуты ликвидирует американские базы на Гуаме, если они будут представлять реальную угрозу для страны.