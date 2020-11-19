Sohu: Москва в считанные минуты уничтожит ракетами базы США на Гуаме в случае их реальной угрозы для России

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19 ноября 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, U.S. Air Force / globallookpress.com

Москва в считанные минуты уничтожит своими ракетами американские базы на острове Гуам, если они будут представлять реальную угрозу для Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах китайской сетевой прессы.

Как констатирует издание Sohu, Вашингтон превратил Гуам в «настоящую занозу» для потенциальных противников США в Тихоокеанском регионе. На острове находятся два военных объекта - база ВВС Андерсен и база ВМФ Апра-Харбор.

При этом отмечается, что данные силы, развернутые на небольшой территории, являются «отличной мишенью». Авторы китайского портала пишут, что американские самолеты, дислоцированные на Гуаме, могут представлять опасность для юго-востока России. Если авиация США будет создавать реальную угрозу для РФ, ее ракеты в считанные минуты уничтожат остров вместе с базами, предсказывается в материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Sohu назвало российские подлодки проекта «Ясень» «самым большим кошмаром» для американского флота.