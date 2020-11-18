Sohu назвало российские подлодки проекта «Ясень» «самым большим кошмаром» для флота США
18 ноября 2020, 12:10[ «Аргументы Недели» ]
Подлодки проекта «Ясень», которые имеются на вооружении России, являются «самым большим кошмаром» для флота Соединенных Штатов. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.
Издание Sohu пишет, что новые субмарины РФ бесшумнее своих предшественников и могут опускаться на глубину, составляющую свыше 600 метров. Последнее обстоятельство способно создать значительные трудности для противолодочных миссий врага.
Кроме того, отмечается, что подлодки оснащены крылатыми ракетами четвертого поколения.
Резюмируя, авторы Sohu констатировали, что субмарины проекта «Ясень» представляют собой «самый большой кошмар» для американских военно-морских сил.
Как сообщалось ранее в среду, портал Avia.pro объяснил, почему российский МиГ-35 нельзя вооружить боевым лазером.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.