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Sohu назвало российские подлодки проекта «Ясень» «самым большим кошмаром» для флота США

, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

Sohu назвало российские подлодки проекта «Ясень» «самым большим кошмаром» для флота США
Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Подлодки проекта «Ясень», которые имеются на вооружении России, являются «самым большим кошмаром» для флота Соединенных Штатов. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.

Издание Sohu пишет, что новые субмарины РФ бесшумнее своих предшественников и могут опускаться на глубину, составляющую свыше 600 метров. Последнее обстоятельство способно создать значительные трудности для противолодочных миссий врага.

Кроме того, отмечается, что подлодки оснащены крылатыми ракетами четвертого поколения.

Резюмируя, авторы Sohu констатировали, что субмарины проекта «Ясень» представляют собой «самый большой кошмар» для американских военно-морских сил.

Как сообщалось ранее в среду, портал Avia.pro объяснил, почему российский МиГ-35 нельзя вооружить боевым лазером.

ДЦ

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