Avia.pro объяснил, почему российский истребитель МиГ-35 нельзя оснастить боевым лазером

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18 ноября 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Установка боевого лазера на российский истребитель поколения «4++» МиГ-35 невозможна. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Американское издание Мilitary Watch написало некоторое время назад, что МиГ-35 могут оснастить лазерным оружием. Как отмечают авторы портала Avia.pro, данный вариант нереален. В процитированном материале указывается на то, что самолет относится к классу легких истребителей, в силу этого он не в состоянии нести ни лазер, ни энергетическую установку к нему. Констатируется, что речь идет о сотнях дополнительных килограммов.

Ранее в среду сообщалось, что Яков Кедми, израильский эксперт, озвучил точку зрения, согласно которой осенью 2020 года Россия еще больше сократила время существования США в случае конфронтации с использованием ядерного вооружения.