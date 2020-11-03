«Правда.Ру»: Япония для решения спора с Москвой по Курилам купит два эсминца
3 ноября 2020, 14:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Правда.Ру»
Япония для решения спора с Российской Федерацией по Курильским островам приобретет два эсминца. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как информирует портал «Правда.Ру», корабли планируется оснастить передовым вооружением. Это, в частности, системы Aegis Ashore, которые представляют собой инновационный вариант ПРО. Также на эсминцах установят ракеты SM-3 MkIIA и усовершенствованные радары.
Предполагается, что названное оружие позволит японским судам не только успешно действовать в обороне, но и активно атаковать, отмечается в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что издание UK Defence Journal написало о британском эсминце в Черном море, который игнорирует российские предупреждения.
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