UK Defence Journal написал об игнорирующем предупреждения России британском эсминце в Черном море
3 ноября 2020, 12:32[ «Аргументы Недели» ]
В Черном море находится британский эсминец, который игнорирует предупреждения со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.
Издание UK Defence Journal пишет, что корабль под названием HMS Dragon обеспечивает «свободу судоходства в Черном море». За судном следят силы российского флота, отмечается в процитированной публикации.
Британские журналисты напоминают, что в 2018 году данный эсминец «атаковали» в Черном море самолеты РФ. Так авторы UK Defence Journal назвали сопровождение корабля авиацией.
Как сообщалось ранее во вторник, портал Bulgarian Military написал, что ни один танк в мире сейчас не способен победить российскую «Армату».
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