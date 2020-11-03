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UK Defence Journal написал об игнорирующем предупреждения России британском эсминце в Черном море

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

UK Defence Journal написал об игнорирующем предупреждения России британском эсминце в Черном море
Военные корабли, US Navy / globallookpress.com

В Черном море находится британский эсминец, который игнорирует предупреждения со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.

Издание UK Defence Journal пишет, что корабль под названием HMS Dragon обеспечивает «свободу судоходства в Черном море». За судном следят силы российского флота, отмечается в процитированной публикации.

Британские журналисты напоминают, что в 2018 году данный эсминец «атаковали» в Черном море самолеты РФ. Так авторы UK Defence Journal назвали сопровождение корабля авиацией.

Как сообщалось ранее во вторник, портал Bulgarian Military написал, что ни один танк в мире сейчас не способен победить российскую «Армату».

ДЦ

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