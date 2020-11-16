Появилось видео запуска алжирцами российской ракеты «Искандер» в замедленной съемке

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16 ноября 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео, на котором запечатлен запуск армией Алжира ракеты российского комплекса «Искандер» в замедленной съемке. Данная запись доступна в настоящий момент для просмотра на ресурсе YouTube.

Согласно информации, опубликованной в интернете, Вооруженные силы Алжира использовали «Искандер» в ходе учений, состоявшихся на прошлой неделе. Североафриканское государство несколько лет назад купило у Москвы четыре ракетных комплекса.

Ранее в понедельник сообщалось, что, по данным отечественных сетевых СМИ, российские военные запустят на будущих учениях ракету «Циркон» по излюбленному району кораблей НАТО.