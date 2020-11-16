ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Появилось видео запуска алжирцами российской ракеты «Искандер» в замедленной съемке

, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Появилось видео запуска алжирцами российской ракеты «Искандер» в замедленной съемке
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео, на котором запечатлен запуск армией Алжира ракеты российского комплекса «Искандер» в замедленной съемке. Данная запись доступна в настоящий момент для просмотра на ресурсе YouTube.

Согласно информации, опубликованной в интернете, Вооруженные силы Алжира использовали «Искандер» в ходе учений, состоявшихся на прошлой неделе. Североафриканское государство несколько лет назад купило у Москвы четыре ракетных комплекса.

Ранее в понедельник сообщалось, что, по данным отечественных сетевых СМИ, российские военные запустят на будущих учениях ракету «Циркон» по излюбленному району кораблей НАТО.

ДЦ

В мире

Сайт Avia.pro: Украина может атаковать Крым турецкими беспилотниками Bayraktar TB2

Источник: Украина может атаковать Крым турецкими беспилотниками Bayraktar TB2

Киев может ударить по Крыму, который власти Украины считают своей территорией, с помощью беспилотных летательных аппаратов, полученных от Турции. Такое предположение содержится в материале, размещенном в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью