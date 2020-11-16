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Санду намерена выстроить «прагматичный диалог» с Россией, Украиной и США

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Санду намерена выстроить «прагматичный диалог» с Россией, Украиной и США
Майя Санду, фото: Wolfgang Kumm/dpa/ globallookpress.com

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что планирует построить баланс во внешней политике с прагматичным диалогом с Россией и США. По ее словам, она будет действовать в интересах всех граждан страны.

«Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США», - пояснила она.

Ранее в Кремле оценили результаты выборов президента в Молдавии.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский поздравил Санду с победой на выборах. Он с нетерпением ждет дальнейшего укрепления отношений.

БА

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