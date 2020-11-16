Песков оценил итоги выборов президента в Молдавии: «Еще предстоит наладить рабочие отношения»

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16 ноября 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты выборов президента в Молдавии. Избранным главой республики стала экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

«Вы знаете, в Кремле с уважением относятся к выбору людей, к выбору народа, и мы с уважением относимся к выбору молдавского народа», - высказал он.

Песков отметил, что отношения Россия и Молдавии должны основываться на взаимовыгодной базе с учетом интересов обеих сторон. По его словам, Майя Санду намерена действовать в интересах молдавского народа, она говорила, что выстраивание добрых, тесных отношений сотрудничества и взаимодействия во всех областях с РФ необходимо.

«Безусловно, еще предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдовы. Рассчитываем, что их удастся наладить. Россия ценит наши взаимоотношения с молдавским народом, вы знаете, что Россия всегда помогала молдавскому народу», - пояснил официальный представитель Кремля.