Додон намерен оспорить результаты выборов президента Молдавии
16 ноября 2020, 12:56[ «Аргументы Недели» ]
Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что оспорит результаты выборов главы республики в суде. Избранным лидером страны стала экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.
«Я обещаю своим сторонникам, что не уступлю. Мы обязаны для защиты интересов наших граждан использовать все законные методы, чтобы опротестовать результаты выборов – обращение в ЦИК, в суд, в Апелляционную палату и в Конституционный суд», - высказал он на брифинге в понедельник.
Выборызавершились в воскресенье, 15 ноября. Во втором туре Санду поддержало 57,71 процента избирателей, Додона — 42,29. Обработано 99,81 процента протоколов.
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