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Экс-премьер Молдавии Санду избрана на пост президента страны

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Экс-премьер Молдавии Санду избрана на пост президента страны
Майя Санду, фото: Katerina Sulova/CTK/ globallookpress.com

Экс-премьер Молдавии и лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает с небольшим отрывом на завершившемся в воскресенье в Молдавии втором туре выборов президента. Об этом сообщает ЦИК после подсчета всех протоколов с участков внутри страны.

После первого тура лидирующую позицию занимал баллотирующийся на второй срок Игорь Додон. Однако за счет голосовавших за рубежом молдавских мигрантов Санду обогнала действующего президента на 3,5 пункта, получив 36,1% голосов, против 32,6%.

Во втором туре Санду поддержало 57,71 процента избирателей, Додона — 42,29. Обработано 99,81 процента протоколов. 

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