Додон назвал Санду фальшивой и безответственной, обвинив в боязни дебатов
13 ноября 2020, 13:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Независимый кандидат на президентских выборах в Молдавии Игорь Додон 12 ноября один участвовал в дебатах, организованных общественным телеканалом Moldova 1.
Его конкурент от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду проигнорировала дискуссию, на которой ранее сама настаивала.
Молдавский лидерповторно призвал Санду к открытому диалогу.
«Давайте сегодня проведем предвыборные дебаты! Все есть. Не бойтесь, поговорим. Из уважения к гражданам. Граждане хотят видеть разницу между мной и вами. Вы не согласитесь, потому что вы фальшивая и безответственная», – заявил Додон.
Ранее сообщалось, что Санду обошла Додона в первом туре выборов президента Молдавии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.