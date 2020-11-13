Додон назвал Санду фальшивой и безответственной, обвинив в боязни дебатов

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13 ноября 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Независимый кандидат на президентских выборах в Молдавии Игорь Додон 12 ноября один участвовал в дебатах, организованных общественным телеканалом Moldova 1.

Его конкурент от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду проигнорировала дискуссию, на которой ранее сама настаивала.

Молдавский лидерповторно призвал Санду к открытому диалогу.

«Давайте сегодня проведем предвыборные дебаты! Все есть. Не бойтесь, поговорим. Из уважения к гражданам. Граждане хотят видеть разницу между мной и вами. Вы не согласитесь, потому что вы фальшивая и безответственная», – заявил Додон.

Ранее сообщалось, что Санду обошла Додона в первом туре выборов президента Молдавии.