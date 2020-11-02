Санду обошла Додона в первом туре выборов президента Молдавии
2 ноября 2020, 07:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Экс-премьер Молдавии Майя Санду набрала 35,42% голосов на выборах президента Молдавии и обошла действующего лидера Игоря Додона, у которого 33,16% голосов. Об этом говорят данные 99,02% протоколов.
Ранее лидировал Додон, опережая Санду более чем на три процента. Подчеркивается, что Центризбирком Молдавии к настоящему моменту обработал все протоколы с участков, которые находятся внутри страны. Необходимо дождаться окончания голосования в США и Канаде.
В Молдавии накануне прошли президентские выборы, в рамках которых главу страны выбирают сроком на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, однако ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, вследствие чего Молдавию 15 ноября ожидает второй тур выборов.
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