Додон заявил, что Молдавии предстоит выбор между миром и войной

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30 октября 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Кандидат на пост президента Молдавии, действующий глава государства Игорь Додон обратился к соотечественникам, позвав прийти на избирательные участки и проголосовать за мир, стабильность и развитие.

По словам молдавского лидера, основная его задача, в случае если ему доверят второй мандат, это «добиться того, чтобы Молдавия стала страной, в которой хочется жить».

«Выбор в пользу мира и стабильности или выбор в пользу потрясений и конфликтов», – заявил Додон, призвав не пренебрегать своим правом голоса.

Додон призвал внешних партнеров не лезть в дела Молдавии.