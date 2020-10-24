Додон призвал внешних партнеров не лезть в дела Молдавии

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24 октября 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Президент Молдавии Игорь Додон не верит, что кто-то из «больших игроков» намерен устроить в стране «майдан».

Он отметил, что воспринимает подобные сообщения как предупреждение и призывает внешних партнеров не вмешиваться во внутренние дела республики.

Додон также заявил, что не думает, что в дестабилизации ситуации в Молдавии заинтересованы Россия, ЕС или США. Тем не менее, Додон обратился ко всем внешним партнерам республики отказаться от попыток повлиять на общественно-политическую ситуацию.

Ранее Додон пообещал вернуть в Молдавию русский язык и российское телевидение.