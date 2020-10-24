Додон призвал внешних партнеров не лезть в дела Молдавии
24 октября 2020, 15:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Молдавии Игорь Додон не верит, что кто-то из «больших игроков» намерен устроить в стране «майдан».
Он отметил, что воспринимает подобные сообщения как предупреждение и призывает внешних партнеров не вмешиваться во внутренние дела республики.
Додон также заявил, что не думает, что в дестабилизации ситуации в Молдавии заинтересованы Россия, ЕС или США. Тем не менее, Додон обратился ко всем внешним партнерам республики отказаться от попыток повлиять на общественно-политическую ситуацию.
Ранее Додон пообещал вернуть в Молдавию русский язык и российское телевидение.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.